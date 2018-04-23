Araban’da kaza: 5 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Araban-Besni karayolunda meydana geldi. Lütfü Doğan idaresindeki 27 RK 702 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ziyaret mevkindeki keskin viraj kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Lütfü Doğan ile otomobil içerisinde bulunan Ayşe Doğan, Aslı Nur Güner, Ahmet Uçar ve Neriman Doğan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından ambulanslarla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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