Araç büfenin içine daldı

Bursa’da hatalı yerden sola dönen araca çarpan başka bir araç büfenin içine dalarak durabildi. O esnada bir alışveriş yapan bir kişi yaralandı.
Kaza, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 NGY 69 plakalı aracın önüne hatalı yerden dönüş yapan 16 BGS 08 plakalı araç çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. 16 NGY 69 plakalı araç sürücüsü çarpanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki büfenin içine girerek durabildi. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, iki araç da kullanılmaz hale geldi. Hava yastıkları açılan aracın sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, o esnada büfede alışveriş yapan 38 yaşındaki Uğur Ayan yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ayan’ın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Trafik bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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