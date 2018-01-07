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Araç lastiklerini patlatan çocuklar kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 09:39 | Son Güncelleme 8 saat önce

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille traktörün lastiklerini delici bir aletle patlatan 3 çocuk, bir işyerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, geçen perşembe günü saat 20.00 sıralarında, Özyürt Mahallesi Yalavo Sokak üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan otomobil ve traktörün lastikleri, 8-14 yaşlarındaki kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından delici bir aletle patlatıldı. Sabah durumu fark eden araç sahipleri, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, lastikleri patlatanların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Lastiklerin patlatılma anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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