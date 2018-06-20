Araç park kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde yol kenarına araç park etme yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fatih Yıldırım (35) öldü, arkadaşları Mehmet Arslan (31) ve Demokan Altın (27) yaralandı.
Olay, saat 00.30 sırlarında, Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında otomobilini park eden sürücü Fatih Yıldırım, arkadaşları Mehmet Arslan ve Demokan Altın ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Yıldırım'ın aracının yanına, plakası tespit edilemeyen bir otomobil yanaştı. Bu otomobilin içinde bulunanların, Yıldırım ve arkadaşlarına, "Neden yol kenarında aracınızı park ediyorsunuz?" demesi üzerine tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Fatih Yıldırım ve arkadaşları Mehmet Arslan ile Demokan Altın yaralandı, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki çocuk babası olan ve eşinden ayrı yaşayan Fatih Yıldırım, hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü. Yıldırım'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arslan ve Altın'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olay yerinden kaçan kişilerin kullandığı otomobilin plakası ile Yıldırım ve arkadaşlarına ateş edenlerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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