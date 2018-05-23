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Araç parkı kavgasında yaralanan 2 kardeş öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, dün akşam market önüne araç park edilmesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişiden Hüseyin Aydın ve kardeşi Kerem Aydın yaşamını yitirdi.

Araç parkı kavgasında yaralanan 2 kardeş öldü

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, dün akşam market önüne araç park edilmesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişiden Hüseyin Aydın ve kardeşi Kerem Aydın yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü İsa Sancar, babası Cuma Sancar ile birlikte geldiği aracını, üst katında evi bulunan market sahibi Hasan Aydın'ın iş yerinin önüne park etti. Aydın Ailesi ise İsa Sancar'dan aracını iş yerinin önüne park etmemesini istedi. Ancak Sancar, semt pazarına geldiğini, kamyoneti başka yere park edemeyeceğini söyledi. Bu cevap üzerine iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışmaya Hasan Aydın'ın çocukları ve akrabaları olan Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit Aydın da karıştı. Olayın büyümesi üzerine İsa Sancar tabancasını çekerek karşı tarafa ateş etmeye başladı. Aydın Ailesi'nden bazı kişiler Sancar'ın tabancasından çıkan mermilerle yaralandı. Ailenin yakınları, olay yerine balta, bıçak ve sopa getirerek İsa Sancar ve babası Cuma Sancar'a saldırdı. Olayda İsa Sancar, Aydın Ailesi'nden kavgaya karışan herkesi vururken, kendisi de balta ile kafasından yaralandı. Baba Cuma Sancar da kavga sırasında aldığı darbelerle yaralandı. Pazarın hemen girişindeki kavgada, İsa Sancar'ın tabancasından çıkan kurşunlardan biri de pazarda çalışan Mert Aslan'ın (12) yanağına isabet etti. Pazara alışverişe gelen Fikret Güne isimli bir kişi de ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Olayda yaralananlardan 7'si Yüreğir Başkent Hastanesi'ne, sürücü İsa Sancar ve babası Cuma Sancar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Sancar'ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaralılardan Hüseyin Aydın ve kardeşi Kerem Aydın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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Araç parkı kavgasında yaralanan 2 kardeş öldüAraç parkı kavgasında yaralanan 2 kardeş öldüAraç parkı kavgasında yaralanan 2 kardeş öldü

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