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Araç parkı yüzünden silahlı kavga: 3'ü ağır, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

ADANA'da araç parkı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

Araç parkı yüzünden silahlı kavga: 3'ü ağır, 9 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da araç parkı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, market önüne kamyonetini park eden araç sürücüsü ile market sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır, toplam 9 kişi yaralandı. Olayın ardından market çalışanları kamyonete saldırdı. Yaralılar ise kent genelindeki hastanelere kaldırdı. Bölgeye gelen polis, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Araç parkı yüzünden silahlı kavga: 3'ü ağır, 9 yaralıAraç parkı yüzünden silahlı kavga: 3'ü ağır, 9 yaralıAraç parkı yüzünden silahlı kavga: 3'ü ağır, 9 yaralı

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