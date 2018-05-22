Araç parkı yüzünden silahlı kavga: 3'ü ağır, 9 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da araç parkı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, market önüne kamyonetini park eden araç sürücüsü ile market sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır, toplam 9 kişi yaralandı. Olayın ardından market çalışanları kamyonete saldırdı. Yaralılar ise kent genelindeki hastanelere kaldırdı. Bölgeye gelen polis, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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