Araç sahiplerinin korkulu rüyası hırsızlar önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı

Mersin’de bir hafta içerisinde 10 aracın lastiklerini çalan 2 şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Araç sahiplerinin korkulu rüyası olan hırsızların lastikleri kendi araçlarına yükleme anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin merkez ve ilçelerinde bir hafta içerisinde 10 aracın lastiği, jantlarıyla birlikte park halindeyken çalındı. Lastikleri çalınan araç sürücüleri, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Araçların çalındığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, araç sahiplerinin korkulu rüyası olan lastik hırsızlarını tespit etti.

Şahısların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, D.A. ve M.A.İ. isimli şüphelileri 36 adet araba lastiğiyle birlikte yakaladı.

Bugün emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen lastikler ise araç sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şahısların lastikleri indirdikten sonra geldikleri arabaya yükleme anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre araçtan söktükleri lastikleri hızlı bir şekilde arabaya yükleyen hırsızlar, gece karanlığında hızlı bir şekilde uzaklaşıp gidiyorlar.