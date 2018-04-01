HABER

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 04:47 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

İstanbul (İHA)

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

1 / 6

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı
2 / 6

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı
3 / 6

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı
4 / 6

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı
5 / 6

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı
6 / 6

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.