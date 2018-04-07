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Araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Yenişehir’den Bilecik istikametine gittiği öğrenilen Samet Yılmaz (23) idaresindeki 26 BU 228 plakalı özel araç, Köprühisar köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

Araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yenişehir’den Bilecik istikametine gittiği öğrenilen Samet Yılmaz (23) idaresindeki 26 BU 228 plakalı özel araç, Köprühisar köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 24 yaşındaki Gökay Güreşir hayatını kaybederken, sürücü Samet Yılmaz yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

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