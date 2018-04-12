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Araç ve duvar arasında sıkışan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

ADANA'da fabrikadan yük aldığı TIR'a binmeye hazırlanan Yılmaz Çıngıl (40), aracın bir anda hareket etmesi sonucu araçla duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

ADANA'da fabrikadan yük aldığı TIR'a binmeye hazırlanan Yılmaz Çıngıl (40), aracın bir anda hareket etmesi sonucu araçla duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Çıngıl 07 GLU 51 plakalı TIR ile yük aldıktan sonra yola çıkmak için araca yöneldi. Şoför kapısını açıp, araca binmeye hazırlanan Çıngıl, aracın bir anda hareket etmesi sonucu TIR ile duvar arasına sıkıştı. Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen Çıngıl'ın öldüğü belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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