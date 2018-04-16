Aracı üçlü bilirkişi heyeti inceleyecek

Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, araç üzerinde üçlü bilirkişi heyeti ile inceleme yapılmasına karar verdi.

Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selim Karakaya cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Araç birden hızlandı”

Otobüs şoförü sanık Selim Karakaya savunmasında, “Ben olay günü araçla sefer yapıyordum. Birinci seferi tamamladım. İkinci seferde Kadıköy’den Batı Ataşehir’e kalkış yaptım. İlk ve ikinci durağa geldiğimde problem yoktu. Üçüncü durağa geldiğimde yavaş seyrediyordu. Durakta yolcu almak için bekleyen iki tane belediye otobüsü vardı. Ben belediye otobüsünün arkasına yanaşmak istedim, araç birden hızlandı” dedi.

“Benim kusurum yoktur”

“Retarder diye bir sistem vardır, arabayı şanzımandan kilitliyor. Bu sistem görevini yapmadı. Frene bastım, ayak freni de çalışmadı” diyen sanık, “Öndeki araca çarpmamak için sağa kırdım. Ancak aracı durduramadım, duraktaki insanların arasına daldım. Daha sonra sistem devreye girdi. Araç kendiliğinden durdu. Benim herhangi bir kusurum, kabahatim yoktur, beraatimi istiyorum. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Araçta teknik arıza vardır, yeniden rapor aldırılsın”

Sanık avukatı söz alarak, “Savcılığın düzenlediği bilirkişi raporu teknik arızayı incelemiş bir rapor değildir. Sadece mevcut durumu değerlendirmiştir. Şanzıman ve retarderde teknik arıza olduğunu iddia ediyoruz. Raporda bundan bahsedilmemiştir. 28 kilometre hızla giden araca sanığın sahip olamadığı söylenmiş, bu doğru değildir. Sanık 35 senelik şofördür ve hiçbir sabıkası yoktur” diyerek yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.

Savcının sanık Karakaya’ya, “Halk otobüs şoförü, emniyet kemeri takmak zorunda mı, değil mi?” diye sorması üzerine, sanık “Bildiğim kadarıyla takmak zorunda değil” şeklinde cevap verdi. Kazada hayatını kaybedenler Aygün Erdoğan ve Mustafa Erdoğan yakınları müşteki sıfatıyla söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme başkanı: “Kimse böyle olmasını istemez”

Maktül Mustafa Erdoğan’ın kızı Yıldız Kocabey, “Sanığın cezalandırılmasını istiyorum, hatta içeriden hiç çıkmasın” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Bu trafik kazası, kasten öldürme yok. Kimse böyle olmasını istemez. Suçu varsa kanunlara göre cezasını alır” diyerek uyardı.

“Camlar dolu gibi kafamıza yağdı”

Kazada yaralanan Hatice Yıldırım, yaşamını yitiren Aygün Erdoğan’la yan yana durakta beklediklerini söyleyerek “Doktordan dönüyordum. Birden bir ses geldi. Tabelalara çarptı. Otobüs durağın üzerine çıktı. Durağı ikiye katladı. Kimse bilerek yapmadı ama çok hızlıydı. Camlar dolu gibi kafamıza yağdı” diye konuştu.

Araç üzerinde 3’lü bilirkişi heyeti inceleme yapacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, teknik üniversiteden seçilecek otomotiv, makine ve yazılım mühendisi profesörlerden oluşan üçlü bilirkişi heyeti ile araç üzerinde inceleme yapılmasına karar verdi. Hat üzerinde karar kesinleşinceye kadar devrinin engellenmesi amacıyla devir yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Selim Karakaya’nın Kadıköy Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı ve 1 Şubat 2018’de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy’den hareket ettiği anlatılmıştı.

Şüphelinin aracı durduramayarak durağa girdiği ve durakta bekleyen yolculara çarptığının belirtildiği iddianamede, durakta yolcu olarak bulunan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım’ın ise yaralandıkları kaydedilmişti.

Otobüs şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.