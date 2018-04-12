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Aracın aküsünü sökerek çaldı, kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir otomobilin aküsünü çalıp aracıyla kaçan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.Gaziantep’te kimliği henüz belirlenemeyen bir hırsız, kendi aracını park halindeki araçların arkasında durdurdu.

Gaziantep’te bir otomobilin aküsünü çalıp aracıyla kaçan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Gaziantep’te kimliği henüz belirlenemeyen bir hırsız, kendi aracını park halindeki araçların arkasında durdurdu. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan hırsız, bir taraftan etrafı kolacan ederken diğer taraftan da gözüne kestirdiği bir otomobilin kaputunu açtı. Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçen hırsız, aracın aküsünü sökerek, çıkardı. Otomobilin kaputunu kapatan hırsız, elindeki akü ile birlikte kendi aracına doğru hareket etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda işini bitiren hırsız, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Araç sahibinin şikayetçi olması üzerine ise polis, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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