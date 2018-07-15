Aracın altında sürüklenen cesedi 500 metre ileride fark etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TIR'ın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. TIR şoförü Muhammet Yeşilçayır, dorsenin tekerleğinin altında sürüklenen cesedi, yaklaşık 500 metre ileride fark etti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu YSE Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Muhammet Yeşilçayır (43), yönetimindeki 63 KL 574 plakalı TIR'ın dorsesinin sağ arka lastiğinin altında bir şey olduğunu fark edip, aracı sağa çekti. Araçtan inen Yeşilçayır, dorsenin tekerleğinin altındaki erkeği görüp, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bölgede bulunan mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kazanın 500 metre önce yaşandığını belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı. Yeşilçayır ise ifadesinin alınması için Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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