HABER

Aracın çarptığı at ile tayın ayakları kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:56 | Son Güncelleme

BARTIN'da, yola çıkan sahipsiz at ile tayın, araç çarpması sonucu ayakları kırıldı.

Aracın çarptığı at ile tayın ayakları kırıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, yola çıkan sahipsiz at ile tayın, araç çarpması sonucu ayakları kırıldı. Yolda ilk tedavileri yapılan at ve tay, bakımları için hayvanat bahçesine götürüldü.
Olay, gece saatlerinde, Bartın- Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde meydana geldi. Yola çıkan sahipsiz at ile tayın, araç çarpması sonucu ayakları kırıldı. Yol kenarındaki yaralı atları sabah görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Veteriner Tolga Kandıralı, at ile 8 aylık tayın sol ayaklarını yolda tedavi etti. Yaralı at ile yavrusu olduğu düşünülen tay, fileyle bağlanan kepçe ile kaldırılarak, kamyona koyuldu. At ve tay, kamyonla bakımlarının yapılması için Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Atlar, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenince Balamba Tabiat Parkı'na bırakıldı.
Veteriner Tolga Kandıralı, "Anne ve yavrusunun sol ayaklarının kırık olduğunu tespit ettik. Şimdilik tedavilerini tamamladık. Sağlık durumları gayet iyi, Zonguldak Gökçebey'deki hayvanat bahçesinde bakımları yapılacak. Sonrasında normal yaşamlarına artık 3 ayak ile devam etmek zorunda kalacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Aracın çarptığı at ile tayın ayakları kırıldıAracın çarptığı at ile tayın ayakları kırıldıAracın çarptığı at ile tayın ayakları kırıldıAracın çarptığı at ile tayın ayakları kırıldı

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
'Kavgacı çift' alarmı yanlış çıktı'Kavgacı çift' alarmı yanlış çıktı
Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-2Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-2
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.