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Aracın çarptığı at ile tayın ayakları kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

BARTIN'da, yola çıkan sahipsiz at ile tayın, araç çarpması sonucu ayakları kırıldı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, yola çıkan sahipsiz at ile tayın, araç çarpması sonucu ayakları kırıldı. Yolda ilk tedavileri yapılan at ve tay, bakımları için hayvanat bahçesine götürüldü.

Olay, gece saatlerinde, Bartın- Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde meydana geldi. Yola çıkan sahipsiz at ile tayın, araç çarpması sonucu ayakları kırıldı. Yol kenarındaki yaralı atları sabah görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Veteriner Tolga Kandıralı, at ile 8 aylık tayın sol ayaklarını yolda tedavi etti. Yaralı at ile yavrusu olduğu düşünülen tay, fileyle bağlanan kepçe ile kaldırılarak, kamyona koyuldu. At ve tay, kamyonla bakımlarının yapılması için Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Atlar, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenince Balamba Tabiat Parkı'na bırakıldı.

Veteriner Tolga Kandıralı, "Anne ve yavrusunun sol ayaklarının kırık olduğunu tespit ettik. Şimdilik tedavilerini tamamladık. Sağlık durumları gayet iyi, Zonguldak Gökçebey'deki hayvanat bahçesinde bakımları yapılacak. Sonrasında normal yaşamlarına artık 3 ayak ile devam etmek zorunda kalacaklar" dedi.

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