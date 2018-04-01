Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Şanlıurfa hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır bir şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 KL 939 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir D.’ye çarptı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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