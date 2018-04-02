Aracın çarptığı yaya yoğun bakıma alındı

Şanlıurfa’da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaya, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.