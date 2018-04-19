Aracın deposundan yakıt yerine sigara çıktı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, durdurulan aracın deposundan yakıt yerine 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda bir araç durduruldu ve arama yapıldı. Aracın yakıt deposunda zulalanmış 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aracın şoförü A.A. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.