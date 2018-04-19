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Aracın deposundan yakıt yerine sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, durdurulan aracın deposundan yakıt yerine 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda bir araç durduruldu ve arama yapıldı.

Aracın deposundan yakıt yerine sigara çıktı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, durdurulan aracın deposundan yakıt yerine 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda bir araç durduruldu ve arama yapıldı. Aracın yakıt deposunda zulalanmış 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Aracın şoförü A.A. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.

Aracın deposundan yakıt yerine sigara çıktı

Aracın deposundan yakıt yerine sigara çıktı

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