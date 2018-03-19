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Aracın gizli bölmelerinden bin 350 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama yaptığı bir aracın gizli bölmelerinden bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir istihbarat neticesinde takibe alınan bir araç durduruldu.

Aracın gizli bölmelerinden bin 350 paket kaçak sigara çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama yaptığı bir aracın gizli bölmelerinden bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir istihbarat neticesinde takibe alınan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda gizli bölmelerden toplam bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü S.B. gözaltına alındı.
Yapılan başka bir çalışmada ise il merkezinde kaçak sigara dağıtımı yaptığı belirlenen Suriyeli M.R. isimli şahıs bin 150 paket kaçak sigara ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Aracın gizli bölmelerinden bin 350 paket kaçak sigara çıktı

Aracın gizli bölmelerinden bin 350 paket kaçak sigara çıktı

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