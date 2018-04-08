Aracın içerisinde mahsur kalan çocuğu yoldan geçen tamirci kurtardı

Kocaeli’de babası kasaptan alışveriş yapmak için arabadan inen ve kapılar kilitlenince içeride mahsur kalan çocuk, yoldan geçen oto tamircisi tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen baba, çocuğunu araçta bırakarak kasaptan et almak için anahtarını kontağında bıraktığı çalışır vaziyetteki arabasından indi. Bir süre sonra arabasına dönen baba, kapıların kilitlendiğini fark etti. Babanın kapıyı açmak için çabaladığını gören vatandaşlar arabanın etrafına toplandı. Bu sırada olay yerinden geçen bir oto tamircisi arabanın arka camını söktü. Camın sökülmesinin arından arabanın kilitli olan kapıları açıldı. Havasızlıktan bayılmak üzere olan çocuk, arabadan çıkarılarak babasına teslim edildi. Çocuğunun kurtarılması ile rahat bir nefes baba, çocuğuna sıkıca sarıldı.