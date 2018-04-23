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Aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir aracın kundaklanma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi park halindeki aracın üzerine benzin döktü.

Kayseri’de bir aracın kundaklanma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi park halindeki aracın üzerine benzin döktü. Kimliği belirsiz şahıs daha sonra aracı ateşe verdi.
Aracı ateşe verilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, zanlı aracın alev topuna dönmesi sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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