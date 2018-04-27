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Aracın motoruna yılan girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde elektrik arızası için gittikleri mahallede araçlarına yılan girdiğini gören 3 teknisyen, korku ile kendilerini dışarı attı.

Aracın motoruna yılan girdi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde elektrik arızası için gittikleri mahallede araçlarına yılan girdiğini gören 3 teknisyen, korku ile kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri, aracın motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılanı çıkardı.
Elektrik arızası için bu sabah Kayseri'den Sarız'a giden elektrik şirketinde teknisyen Sefa Özdemir, müdahale için bekledikleri yerde araçlarına büyük bir yılan girdiğini gördü. Özdemir ve yanındaki 2 arkadaşı, kendilerini hızla araçtan attı. Elektrik teknisyenleri, aracın motor bölümüne giren yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Sarız Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yılanı araçtan çıkardı. 1 metre uzunluğundaki yılan, ardından doğaya bırakıldı.
Yılanın araçlarından çıkarılmasıyla rahat nefes alan elektrik teknisyenlerinden Sefa Özdemir, "Kocaman yılandı, korkunçtu" dedi.

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Aracın motoruna yılan girdi

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