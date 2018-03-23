Aracın torpido gözünde 26 adet sikke ve 18 adet değişik türlerde obje yakalandı

Denizli’de polisin durdurduğu bir aracın torpido gözünde tarihi değeri bulunan 26 adet sikke ve 18 adet değişik türlerde obje ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kentte durumundan şüphelenilen bir aracı takibe alan polis ekipleri gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrollerde aracın torpido gözünde poşet içerisinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik figürlerin bulunduğu 26 adet sikke ve 18 adet değişik türlerde obje bulunarak el kolundu. Müze Müdürlüğünce yapılan tespitler sonucu ele geçirilen kültür varlığı altın, bronz, fildişi, cam cinsinde olan sikke ve kolye parçaları, yüzük, küpe türünden objelerin tarihi eser olduğu, Roma, Helenistik, Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.
Sikkelerin ve eserlerin üzerlerinin yivli muhtelif ebatlarda olduğu, sikkelerin üzerinde haç, imparator portresi ve ayakta figürlerin olduğu öğrenildi. Ele geçirilen toplam 44 adet tarihi eserin tanzim edilen rapor neticesinde korunması gerekli kültür varlığı orijinal etütlük nitelikte müzede bulunması gereken tarihi eser olduğu belirlendi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan 1 şahıs hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.
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