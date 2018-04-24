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Aracın yakıt deposundan 47 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın yakıt deposunda 47 kilo 391 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 NH 546 plakalı minibüsün durdurulduğu belirtildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın yakıt deposunda 47 kilo 391 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 NH 546 plakalı minibüsün durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada, minibüsün yakıt deposuna zulalanmış 89 paket halinde toplam 47 kilo 391 gram eroin maddesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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