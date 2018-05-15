Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, madeni yağ pazarlama işiyle uğraşan Ali T. (41), hafif ticari aracında av tüfeğiyle intihar etti.
Merkezefendi İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde, bugün saat 02.00 sıralarında yol kenarında park halindeki hafif ticari araçta erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin madeni yağ pazarlama işiyle uğraşan Ali T.'ye ait olduğunu belirledi. Evli olan ve borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Ali T.'nin çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiği saptandı.
Ail T.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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