Aracında bıraktığı 50 bin lira çalındı

Eskişehir’de bir vatandaşın aracında bıraktığı 50 bin lirayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler çaldı.

Olay, Kanlıpınar Mahallesi’nde yaşandı. G. Ş. isimli vatandaş, park ettiği aracından 50 bin lira ile bir adet bilgisayarının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.