Aracında köpeğiyle mahsur kaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, Salih Erten ve yanındaki köpeği, yağmur nedeniyle yolda biriken suda, arazi aracının içerisinde mahsur kaldı.
Kentte 2 gündür devam eden sağanak yağış, yer yer su baskınlarına neden oldu. Sarıçam ilçesi D-400 karayolu çimento kavşağında Salih Erten yönetimindeki arazi aracı, köprü altında yağmur nedeniyle biriken sudan geçerken arıza yaptı. Araçta köpeğiyle birlikte mahsur kalan Erten, belediyeden yardım istedi. Erten'in içinde bulunduğu araç, belediyeye ait bir iş makinesinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var
ABD 'felakete' teslim! Şimdiye kadar 17 kişi hayatını kaybetti
'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor
Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...
CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama
IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!
İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!
Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum