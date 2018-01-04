Aracında köpeğiyle mahsur kaldı (Yeniden)

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, Salih Erten ve yanındaki köpeği, yağmur nedeniyle yolda biriken suda, arazi aracının içerisinde mahsur kaldı.

Kentte 2 gündür devam eden sağanak yağış, yer yer su baskınlarına neden oldu. Sarıçam ilçesi D-400 karayolu çimento kavşağında Salih Erten yönetimindeki arazi aracı, köprü altında yağmur nedeniyle biriken sudan geçerken arıza yaptı. Araçta köpeğiyle birlikte mahsur kalan Erten, belediyeden yardım istedi. Erten'in içinde bulunduğu araç, belediyeye ait bir iş makinesinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.