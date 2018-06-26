HABER

Aracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de üzerinde seramik yüklü  kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti çalarak kaçan şüpheli Murat K., yakalandı.

Aracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayın

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de üzerinde seramik yüklü kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti çalarak kaçan şüpheli Murat K., yakalandı. Çalınan seramik yüklü kamyonet bulundu, Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer sürücüleri uyararak kısa süreliğine de olsa araçlarından indiklerinde mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi.

Ümraniye'de Esenşehir mahallesinde 26 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti: Bir seramik firmasında çalışan şoför Mustafa Kemal Güneş, malları teslim etmek için işyerinin önünde durdu. Kısa süre için durduğu için kontak anahtarını aracın üzerinde bırakan Güneş, işyerine girdi. Ancak bir süre sonra kamyonetin hareket ettiğini görerek dışarı koştuğunda, bir kişinin aracıyla birlikte uzaklaştığını gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YAKALANDI

Güvenlik kamera görüntülerinde park halindeki aracın çevresinde dolaşan şüphelinin bir süre etrafı kontrol ettiği, kimsenin olmadığını gördüğünde aniden şoför koltuğuna binerek hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis önce şüphelinin eşkalini tespit etti. Oto hırsızlık büro amirliği tarafından önceki gün yapılan operasyonda kimliği tespit edilen şüpheli Murat K., gözaltına alındı. Çalınan kamyonette içindeki mallarla birlikte bulunarak sahibine teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Murat K.' da adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer vatandaşları uyararak kısa süreliğini de olsa araçtan ayrıldıklarında mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi.

(FOTOĞRAF)

Aracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayınAracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayınAracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayın

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Eski valiye hakaretten ceza aldıEski valiye hakaretten ceza aldı
12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.