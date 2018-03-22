Aracıyla dolaşarak öğrencilere uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde araç ile dolaşarak öğrencilere uyuşturucu satmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevresinde uyuşturucu satan şahıslara karşı yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında G.K. (27) isimli şahsın araç ile dolaşarak öğrencilere uyuşturucu satmaya çalıştığı tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerle şahıs arasında yaşanan kovalamaca sonrasında G.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 5 ayrı paket halinde toplam 11 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden operasyonlar kapsamında, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık yerlerde yapılan rutin GBT sorgusunda 31 yaşındaki T.B. isimli şahsın, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından aranması olduğu tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan T.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 28 yaşındaki M.E.A. isimli şahısta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.