Aracıyla uçtuğu derede kaybolan sürücü aranıyor

Emre KOLTUK/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde hafif ticari aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak,kaybolan sürücü Üçel Öztürk’ü (53) arama çalışmaları, 4'üncü gününde de sürüyor. Kazanın meydana geldiği bölgede bekleyen Üçel Öztürk'ün ağabeyi Güven Öztürk, kardeşinin bir an önce bulunması için ekip sayısının artırılmasını istedi.

Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Üçel Öztürk, 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracı ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanırken, bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi de gelerek, çalışmalara katıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazada yuvarlandığı uçurumda kayalara çarpan araç ise halatlara bağlanıp, bulunduğu dik yamaçtan çıkarıldı. Ekipler, kazada hurdaya dönen aracın kayıp sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışmasına 4'üncü günde de devam etti. Jandarma ve AFAD ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçurumun olduğu zorlu arazi koşularında kazanın meydana geldiği yerden başlayarak, dere boyunca kayıp sürücü Üçel Öztürk'ü arıyor.

'ÖLÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUZ'

Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ün ailesi de kaza yerinden ayrılmıyor. Ekiplerle görüşerek bilgi alan aile bölgede bekleyişini sürdürürken, sürücü Üçel Öztürk'ün ağabeyi Güven Öztürk kardeşinin izine rastlanılmadığını söyledi. Kardeşinin bir an önce bulunması için ekip sayısının artırılmasını isteyen Güven Öztürk, "Kardeşim, yolcu bırakmış dönüş yolundaydı. 19.10'da telefonla çocuğunu aradı ve 'Geliyorum, iftarı birlikte yapacağız' dedi. Bu saatten sonra kendisinden haber alamadık, defalarca aramamıza rağmen telefonla ulaşamadık. Buraya çıktık, arabayı derede gördük ama içinde yoktu. 4 gündür arama çalışmaları sürüyor. Gece gündüz arıyoruz. Herhangi bir ize rastlamadık. Beklemekteyiz. Ölü ya da dirisini istiyoruz. İmkânımız kısıtlı" dedi.

Su seviyesinin yükseldiği ve şiddetli akıntının oluştuğu derede ekipler, arama çalışmalarına devam ederken, kaybolan Üçel Öztürk'ün oğlu Sercan Öztürk de çalışmaların hızlandırılarak babasının bir an önce bulunmasını istedi.