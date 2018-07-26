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Araçlardan hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

ADANA'da camları açık olan araçlardan cep telefonu ve cüzdan çalan, bisikletli Tuncay Yalpu, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalanıp, tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da camları açık olan araçlardan cep telefonu ve cüzdan çalan, bisikletli Tuncay Yalpu, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde otomobillerden cep telefonu ve cüzdan hırsızlığının artması üzerine çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırmada ekipler, bisikletli bir kişinin camları açık olan araçlardan cep telefonu ve cüzdanları çaldığını saptadı. Görüntülerdeki kişinin Tuncay Yalpu (33) olduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun Yalpu, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

​Emniyetteki sorgusunda, "Maddi durumum iyi değil, paraya ihtiyacım var bu yüzden hırsızlık yaptım" diyen Yalpu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yalpu, tutuklandı.

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