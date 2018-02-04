Araçlardan oto teybi çalan 2 genç tutuklandı

Çorum’dan gezmek için geldikleri Samsun’da park halindeki 3 ayrı araçtan 3 adet oto teybi çalan 2 genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandılar.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan gezmek için Samsun’a gelen arkadaşlar park halindeki 2 ayrı otomobil ile 1 minibüsten 3 adet oto teybi çaldılar. Araç sahipleri olayı polise haber verdiler. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili S.A.C.(19), A.E.Y.(18) ve M.Ş.’yi(18) yakalayarak gözaltına aldı. A.E.Y. ve M.Ş. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.A.C ve A.Y.E. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.
Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var
İstanbullular yarına dikkat! İBB'den çağrı
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'
CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum