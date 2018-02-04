Araçlardan oto teybi çalan 2 genç tutuklandı

Çorum’dan gezmek için geldikleri Samsun’da park halindeki 3 ayrı araçtan 3 adet oto teybi çalan 2 genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandılar.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan gezmek için Samsun’a gelen arkadaşlar park halindeki 2 ayrı otomobil ile 1 minibüsten 3 adet oto teybi çaldılar. Araç sahipleri olayı polise haber verdiler. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili S.A.C.(19), A.E.Y.(18) ve M.Ş.’yi(18) yakalayarak gözaltına aldı. A.E.Y. ve M.Ş. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.A.C ve A.Y.E. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.