Araçları arızalanınca yardım isterken otomobilin çarpmasıyla öldü 

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da ailesiyle birlikte bayram ziyaretinden dönerken otomobilleri arıza yapan Mustafa Yılmaz (35), yoldan geçen araç sürücülerinden yardım isterken bir otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya- Karaman karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Yılmaz ailesi, bayram ziyareti sonrası Yaylapınar Mahallesi'ndeki evlerine dönmek için 03 KL 592 plakalı otomobille yola çıktı. Halit Yılmaz yönetimindeki otomobil yolda arızalandı. Bunun üzerine araçtan inen Halit Yılmaz'ın oğlu Mustafa Yılmaz, yardım istemek için yoldan geçen araçları durdurmak istedi. Bu sırada Uğur Sönmez yönetimindeki 34 TM 5938 plakalı otomobil, Mustafa Yılmaz'a çarptı. Otomobilin önünde metrelerce sürüklenen Yılmaz, çağırılan sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yılmaz'ın aile bireyleri, sinir krizleri geçirirken, otomobil sürücüsü Uğur Sönmez gözaltına alındı.
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