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Araçların lastiklerini keserken kameraya yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Samsun’da kimliği belirsiz şahıslar park halindeki araçların lastiklerini keserken güvenlik kamerasına yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da kimliği belirsiz şahıslar park halindeki araçların lastiklerini keserken güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz gençler dün park halindeki 5 ayrı otomobilin lastiklerini bıçakla keserek patlattılar. Bugün araçlarının yanına gelen vatandaşlar lastiklerin kesilmiş olduğunu fark edince polise şikayette bulundular. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kesilen lastikleri üzerinde incelemelerde bulundu ve araçlar üzerinde parmak izi tespit çalışması yaptı. Lastiklerin kesilme anı ise işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Lastik magandalarının bazı araçların lastiklerini 4 yerinden birden kesmesi dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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