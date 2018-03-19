Araçta baygın bulundu, hastanede öldü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, aracında baygın bulunan Caner Demir (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadığı belirtilen Demir'e otopsi yapılmasına karar verildi.
Şehzadeler ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Caner Demir, Ahmet Bedevi Mahallesi girişinde park halindeki kendisine ait oto çekicisinde dün saat 21.30 sıralarında baygın bulundu. Demir'i bulan ağabeyi, kendi aracıyla Manisa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Demir, bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadığı belirtilen Demir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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