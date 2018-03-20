Araçta fuhuşa polis baskını

Mersin’de araç içerisinde fuhuş yapan 4 kişi ile kadınları fuhuşa zorlayan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan metruk binalar önünde bazı kadınların para karşılığında araç içerisinde ilişkiye girdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen bölgelerde çalışma başlatan ekipler, 4 kişiyi araç içerisinde suçüstü yakaladı. Şahısları "fuhuş yapmaktan" dolayı gözaltına alan ekipler, emniyete götürdü. Ekipler ayrıca kadınları fuhuşa zorlayan 1 kişiyi de gözaltına aldı.
Emniyette ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.
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