Araçta kafasından silahla vurulmuş halde bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı

Küçükçekmece’de özel bir okulun önünde araç içerisinde kafasından silahla vurulmuş olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde özel bir okulun önünde araç içerisinde kafasından silahla vurulmuş olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptıkları incelmelerde intihar eden şahsın kimliğini de tespit etti. Şahsın 54 yaşındaki Hasan Uğur Yağcı olduğu belirlendi.