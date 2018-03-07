Araçta sıkışan hemşire uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında direksiyonda sıkışan hemşire, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Kaza sonrası sıkıştığı sürücü koltuğunda zor anlar yaşayan hemşire Ece Ayaz’ın imdadına meslektaşları ve itfaiye ekipleri yetişti.

Kaza Denizli-Aydın Karayolu İmamköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli’de özel bir sağlık kuruluşunda çalışan hemşire Ece Ayaz, yönetimindeki 09 ET 778 plakalı otomobili ile seyir halindeyken Çevreyolu girişinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip önce refüje çarptı. Ardından otomobili ile şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Ece Hemşire’nin meslektaşları genç kadını araçta sıkıştığı için sürücü koltuğundan çıkaramadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ece Ayaz, Atatürk devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görenleri şaşkına çeviren kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.