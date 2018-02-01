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Araçta sıkışan kamyon şoförünü itfaiyeciler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 23:12 | Son Güncelleme

TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin azaldığı karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçta sıkışan kamyon şoförü 45 yaşındaki Rıdvan Sekmen'i itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

Kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle İsmail Kırçay'ın kullandığı 43 D 3130 plakalı minibüs, Rıdvan Sekmen yönetimindeki 43 UR 458 ile Ramazan Deniz yönetimindeki 45 YB 5563 plakalı kamyonlar ile Ali Bayer'in kullandığı 16 PL 614 ve Ali Yılmaz'ın kullandığı 43 DB 891 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Araçta sıkışan 43 UR 458 plakalı kamyonun şoförü Rıdvan Sekmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Sekmen, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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