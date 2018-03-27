Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Adana’da meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin istikameti Beyazevler ile Kasım Ener Otoban çıkışında sabah saatlerinde Ali Eroğlu yönetimindeki 01 DDD 52 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.