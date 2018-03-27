HABER

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Adana’da meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin istikameti Beyazevler ile Kasım Ener Otoban çıkışında sabah saatlerinde Ali Eroğlu yönetimindeki 01 DDD 52 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı.

Adana’da meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin istikameti Beyazevler ile Kasım Ener Otoban çıkışında sabah saatlerinde Ali Eroğlu yönetimindeki 01 DDD 52 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!

Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.