Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Adana’da meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Girne Köprüsü tünelinde Cihan Karakoyun Güneş yönetimindeki 01 GJ 333 plakalı otomobil ile Yaşar Kaya yönetimindeki 58 AP 408 plakalı otomobil çarpışarak kaza yaptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Yaşar Kaya itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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