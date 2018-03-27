HABER

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Adana’da meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Girne Köprüsü tünelinde Cihan Karakoyun Güneş yönetimindeki 01 GJ 333 plakalı otomobil ile Yaşar Kaya yönetimindeki 58 AP 408 plakalı otomobil çarpışarak kaza yaptı.

Adana’da meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Girne Köprüsü tünelinde Cihan Karakoyun Güneş yönetimindeki 01 GJ 333 plakalı otomobil ile Yaşar Kaya yönetimindeki 58 AP 408 plakalı otomobil çarpışarak kaza yaptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Yaşar Kaya itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı

TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.