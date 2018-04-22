Araçta unutulan cep telefonunu çaldı

Gaziantep’te hırsız, gece araç içerisinde unutulan cep telefonunu otomobilin camını kırarak çaldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halindeki araçların içlerini kontrol eden bir hırsız, otomobilin birinin içerisinde unutulan cep telefonunu gördü. Yerden aldığı taşla otomobilin camını kıran şahıs, elini uzatarak hızla cep telefonunu aldı. Saniye saniye sokaktaki güvenlik kameralarına yansıyan olayda camın kırılması üzerine devreye giren alarm sistemi ile panik yaşayan hırsız, hızla olay yerinden uzaklaştı.