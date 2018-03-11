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 Araçta unutulan cüzdanı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da  bir otomobilde unutulan cüzdanı gören hırsız, araç camını kırıp cüzdanı çaldı.

 Araçta unutulan cüzdanı çaldı

Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bir otomobilde unutulan cüzdanı gören hırsız, araç camını kırıp cüzdanı çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay Sancaktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Bir esnaf aracını dükkanın önüne bırakıp evine gitti. Cüzdanını da araçta unutan kişi sabah iş yerine geldiğinden araç kapı camının kırık olduğunu gördü. Sokak içerisindeki güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, araç camının bir kişi tarafından kırılıp cüzdanının çalındığını gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli kişi bir sokak içerisinde beyaz aracın etrafında dolaşıp etrafı kolaçan ediyor. Sık sık çevreyi gözetleyen kişi kimsenin olmadığı bir anda elindeki bir metalle aracın sağ kapı camını kırdı. Şüpheli aracın içerisinden cüzdanı alıp hızla olay yerinden kaçtı.

(FOTOĞRAF)

Araçta unutulan cüzdanı çaldı Araçta unutulan cüzdanı çaldı Araçta unutulan cüzdanı çaldı

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