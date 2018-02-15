Araçta ve evinde 116 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi

Bursa’nın İznik ilçesinde bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar, metamfetamin içiminde kullanılan 116 aparat, ruhsatsız tüfek ve 6 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi Sokak’ta devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis, araçta ve sürücü M.K’nin üstünde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K’nin ikametinde de arama yaptı. Polis, yaptığı aramalarda şüpheliye ait toplamda 9 adet uyuşturucu hap, bir çıkın metamfetamin, 1 gram esrar, metamfetamin içiminde kullanılan 116 aparat, ruhsatsız tüfek ve 6 fişeğe el koydu. M.K’nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.