HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Araçtan atılan çuvallardan kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücünün araçtan attığı çuvallardan 6 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.  Erciş ilçesi Yankıtepe Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ve güvenlik korucuları, plakası açıklanmayan hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Araçtan atılan çuvallardan kaçak sigara çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücünün araçtan attığı çuvallardan 6 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.
Erciş ilçesi Yankıtepe Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ve güvenlik korucuları, plakası açıklanmayan hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Kısa süreli takiple durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Takip sırasında araçtan atılan çuvallarda ise 6 bin 770 paket kaçak sigara gele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Araçtan atılan çuvallardan kaçak sigara çıktı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.