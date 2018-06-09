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Araçtan çıkardıkları yaralıları uyanık tutmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

KONYA’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Pirebi Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Larende Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Zeki Uymaz (21) yönetimindeki 42 EES 98 plakalı otomobil ile Sedat Pekel (27) yönetimindeki 42 DHG 84 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler Uymaz ve Pekel ile hafif ticari araçta bulunan Ali Can Karagöz (19) ve Miraç Burak Yılmaz (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre sakinleri, araçlardan çıkardıkları yaralıları, ambulans gelene kadar uyanık tutmaya çalıştı. ​Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Sedat Pekel, Ali Can Karagöz ve Miraç Burak Yılmaz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Zeki Uymaz ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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