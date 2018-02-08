Araçtan fırlayan sürücü kazada yaşamını yitirdi

Aydının Didim İlçesinde meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinden yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Didim-Söke yolunda meydana geldi. Didim’den seyir halinde olan 09 F 6922 plakalı otomobil yoldan çıkarak sürüklendi ve yan yattı. Kaza neticesinde araç sürücüsü74 yaşındaki Zühtü Şen’in araçtan fırladığı ve yol kenarında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayı gören diğer sürücüler polise ve 112 acil sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlerken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü Didim devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.