Araçtan, göçmen kaçakçılığında kullanılan malzemeler çıktı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın uyarısına rağmen durmayıp uzaklaşan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yakalandı. Araçtan ise göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler çıktı.
Kuşadası'nda dün öğle saatlerinde devriye görevi yapan jandarma asayiş timleri, hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise ihtara uymayarak aracıyla kaçtı. Güzelçamlı sokaklarında yaşanan kovalamaca sonrası, araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 tekne motoru, 16 şambrel, 15 can yeleği, 2 akü, 15 litre benzin ile 9 metrelik zodyak bot ele geçirildi. Araçtaki H.B. ile Ü.B., göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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